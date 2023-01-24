Певица МакSим в плаще на голое тело взбудоражила поклонников

Популярная исполнительница Марина Максимова, выступающая под псевдонимом МакSим, порадовала поклонников новой пикантной съемкой. Звезда опубликовала в соцсетях кадр, на котором позировала в плаще на голое тело.

Певица выбрала кокетливый образ и предстала перед фотографом в розовом плаще. Ее волосы были убраны в хвост, а сама красавица подмигивала фанатам. Кадр можно посмотреть здесь. В этот раз артистка не стала шутить над бывшими бойфрендами и их новыми девушками.

«Уже боюсь писать смешные комментарии», – написала в соцсетях звезда.

Подписчики знаменитости осыпали ее комплиментами и отметили, что у Марины прекрасная фигура, которую просто нельзя прятать. Особенно обрадовалась новой фотосессии мужская половина ее аудитории.

«Просто красавица», «Ничего не бойтесь, можно было и без плаща», «Красота спасет мир», «Невероятная», «Просто секси», «Вы всегда очень красивая и нежная», – пишут фанаты.

Напомним, что ранее артистка не стеснялась в выражениях и оставляла в соцсетях сообщения, посвященные подругам ее бывшего возлюбленного. Под одной из своих фотографий она написала: «Спите качественнее с моим бывшим, а то он мне опять пишет».

Ранее мы писали о том, как критик Соседов уличил певицу МакSим во лжи.