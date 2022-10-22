Музыкальный критик Соседов нашёл ложь певицы МакSим

О жизни и работе певицы МакSим мало что слышно в последнее время. Ранее было известно, что девушка проходит восстановление после тяжелой болезни.

Недавно официальный сайт артистки разместил загруженный гастрольный график по городам России, однако критик Сергей Соседов считает это ложью. Дело в том, что у российских певцов сейчас нет столько концертов.

Фото: East News/Дмитрий Коробейников