Певица МакSим в белом платье с телесными вставками появилась в Кремле

Певица МакSим в белом платье восхитила присутствующих на концерте звезд «Голоса» в Кремле. Исполнительница хита «Знаешь ли ты» выбрала наряд с телесными вставками. Кадры публикует mk.ru.

Напомним, что артистка в свое время была наставницей детского сезона популярного шоу. Она приняла участие в концерте и очень тепло пообщалась с юными певцами за кулисами. Она осыпала их комплиментами, а после лично проводила до гримерки.

«Умнички мои», – сказала им звезда.

Журналисты обратили внимание на наряд МакSим. Белое платье было с разрезами и вырезами. А из-за телесных вставок казалось, что часть тела артистки оголена. Знаменитости сделали аккуратную прическу и добавили к образу аксессуары.

Ранее мы писали о том, что МакSим начинала карьеру певицы в переходах и питалась лавашом. Ситуация изменилась после того, как певицу неожиданно пригласили выступить на фестивале «Вспышка» в Санкт-Петербурге.