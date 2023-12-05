Может случиться с каждой: певица МакSим поддержала одиноких женщин с детьми в трудной ситуации

Исполнительница хита «Знаешь ли ты» любит заниматься благотворительностью. В этот раз она побывала на мероприятии, на котором уделялось внимания работе уникального центра помощи беременным и женщинам с детьми в трудной жизненной ситуации, передает StarHit.

МакSим в беседе с журналистами рассказала, почему решила помогать фонду «Дом для мамы». По словам знаменитости, каждая девушка может попасть в ситуацию, при которой ее вторая половинка, отец ребенка, не всегда готов быть мужем, а также столкнуться с трудностью совмещения рабочего дня и воспитания малыша. Поэтому так важна помощь тем, кому кажется, что они остались совершенно одни.

«Я планирую и в дальнейшем поддерживать фонд, потому что хочу, чтобы детки рождались на свет, а мамы были счастливы и не одиноки», — поделилась артистка.

Ранее певица рассказала, что испытывает перед выходом на сцену. Оказалось, что она до сих пор чувствует волнение.