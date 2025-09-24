Певица МакSим потратила на ремонт квартиры в Москве около 190 млн рублей. Об этом сообщает Kp.ru.

Недавно певица МакSим показала свою 500 метровую квартиру в центре Москвы. Знаменитость похвасталась дорогим ремонтом с отделкой сусальным золотом.

Эксперт по декору Регина Ван Влит оценила примерную стоимость обустройства новой квартиры МакSим.

«Думаю, за ремонт артистка отдала от 27 до 75 млн рублей, поскольку тут отделочные работы весьма высокого уровня. Можно предположить, что только мягкая мебель обошлась МакSим примерно в 16 млн рублей. А коллекционные предметы стоили примерно 12 млн рублей. В целом ориентировочная стоимость внутреннего убранства квартиры певицы может доходить до 190 млн рублей», — рассказала она.

Ван Влит также обратила внимание на отдельные элементы декора квартиры. Например, янтарные фигурки женщин в гостиной могут стоить от 300 тысяч до 1,2 млн рублей. А стоимость люстры в гостиной с каскадом стеклянных сфер может доходить до 5,9 млн рублей.

