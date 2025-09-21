МакSим заставила танцевать снайперов во время концерта на День города

Снайперы начали танцевать во время концерта певицы МакSим в Ставрополе на крыше здания правительства. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Накануне артистка выступила на Дне города в Ставрополе. Концерт вызвал сильные эмоции не только у зрителей. Очевидцы сняли на видео, как сотрудники спецподразделения в полной камуфляжной экипировке начали танцевать под зажигательные хиты исполнительницы, стоя на крыше здания правительства края.

Вероятно снайперы оценили обстановку на концерте как благоприятную и присоединились к общему празднику.

Напомним, в июне 2021 года МакSим госпитализировали с пневмонией. Состояние певицы резко ухудшилось, поэтому врачи перевели ее в реанимацию и ввели в искусственную кому. У нее диагностировали сепсис и тяжелое поражение легких. 13 августа артистку выписали из больницы. Она похудела за время комы до 35 килограммов.

Недавно МакSим вернулась к концертной деятельности, однако первые ее концерты вызвали скандал. Певице было тяжело петь, и она еле держалась на ногах. Позднее выяснилось, что звезда страдала от алкогольной зависимости, которую ей в итоге удалось преодолеть.