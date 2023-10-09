Певица МакSим потеряла все волосы

Певица МакSим рассказала, что потеряла все волосы после одного интервью. Оно состоялось в 2021 году, когда артистку выписали из больницы.

Тогда у исполнительницы нашли пневмонию. По ее же признанию, врачи влили в организм больше 10 литров донорской крови.

Последствия сложного лечения дали о себе знать спустя время.

«Я вышла из больницы, давала интервью одно. И буквально после этого интервью, через несколько дней, я потеряла все волосы», - сказала МакSим. Ее слова приводит Пятый канал.

До конца не восстановившись после тяжелой болезни, артистка приняла решение отправиться на гастроли. Певица заявила, что ее «взял на слабо» близкий человек, хотя МакSим «еле-еле вставала с кровати».

Турне оказалось для нее серьезным испытанием – певица стала решать проблему с помощью алкоголя. Потом она приостановила тур и, испугавшись за собственное здоровье, поехала в клинику.

Сейчас артистка признается, что ей очень не хватает любви. Исполнительница хотела бы испытать радость материнства третий раз и не исключает, что может взять приемного ребенка.

Ранее сообщалось, что МакSим увлеклась спортом после выхода из клиники.