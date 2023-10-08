Лечащаяся от алкоголизма МакSим рассказала о самочувствии

Певица МакSим (Марина Максимова) рассказала о своем текущем состоянии после прохождения курса от алкогольной зависимости. Оказалось, что знаменитость начала благодарить Бога и увлеклась спортом.

В интервью программе «Они потрясли мир» на Пятом канале певица сообщила, что сейчас намерена сбросить лишний вес. МакSим увлеклась бегом, для чего надевает специальный костюм. Также артистка занимается гимнастикой, боксом и теннисом.

Кроме того, певица теперь пользуется ледяной купелью, что помогает ей ощущать себя бодрой и энергичной.

МакSим отметила, что верит в Бога и начала регулярно благодарить его за каждый новый день. Певица также сообщила, что чувствует себя «полноценной и чувственной женщиной».

«Я никогда не хотела замуж. А сейчас понимаю, что неплохо бы было к кому-нибудь прильнуть (на плечо), говорить или не говорить», — добавила она.

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