Певица МакSим после слухов о паузе в карьере вместе с детьми улетела из России

Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, вместе с детьми отправилась в отпуск. Артистка решила отдохнуть за пределами России, но не уточнила, в какой стране находится.

В личном блоге она опубликовала короткий видеоролик, на кадрах которого запечатлен номер в отеле. Также Марина показала, что сотрудники принесли необычные десерты, один из которых сделан с ее фотографией, а также «именную воду».

На отдыхе МакSим сопровождают 15-летняя дочь Александра, рожденная в браке со звукорежиссером Алексеем Луговцовым, и 9-летняя Мария от бизнесмена Антона Петрова.

Ранее в Сети появилась информация о том, что МакSим взяла паузу в карьере из-за лечения алкоголизма. Однако вскоре певица опровергла эти слухи, заверив, что продолжит концертную деятельность, но уже не в прежних масштабах, поскольку приняла решение больше не работать «на износ».

Также Марина признавалась, что порой уезжает жить в монастырь. Ради веры артистка соблюдает аскезу. Она подчеркнула, что не приемлет каких-либо ограничений в еде, исключение составляет вера.