Певица МакSим подарила синтезатор 13-летней поклоннице с врожденной болезнью

Российская исполнительница МакSим (настоящее имя — Марина Максимова) исполнила мечту своей поклонницы с микроцефалий и подарила ей синтезатор. Подробности трогательной истории приводит Kp.ru.

Как пишет издание, 13-летняя девочка из Екатеринбурга является поклонницей певицы и намерена по ее примеру строить музыкальную карьеру. Она просила инструмент у приемной мамы, однако та не могла позволить себе дорогостоящую покупку. Однако информация о желании Ульяны дошла до Максимовой — и та решила порадовать маленькую фанатку.

«Певица пригласила маму с дочкой на свой концерт в Екатеринбурге 22 марта. А после выступления Наталью и Ульяну проводили к Марине в гримерку. С лица девочки не сходила улыбка. Она тут же потянулась, чтобы обнять МакSим. Ульяна не могла поверить своим глазам, когда помощники МакSим занесли в гримерку большую коробку в подарочной упаковке», — описывает встречу Kp.ru.

В ответ девочка и ее мать вручили певице корзину с цветами, картину и бисерные украшения.

Ранее мы писали о том, что МакSим появилась на телешоу в свадебном платье после сообщений о ее новом романе.