МакSим появилась на телешоу в свадебном платье после сообщений о новом мужчине

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим впервые за долгое время появилась на телеэкранах. Она приняла участие в шоу «Конфетка» на ТНТ и неожиданно выбрала для выступления свадебное платье.

41-летняя Марина появилась на сцене в белоснежном платье в пол с рукавами-фонариками и спущенной линией плеча и исполнила грустную композицию о любви.

Образ МакSим показался поклонникам ее творчества символичным, так как ранее она намекнула, что в ее жизни появился новый мужчина.

Напомним, в жизни певицы МакSим были трудные моменты: она едва не умерла от ковида, а затем угодила в рехаб ради борьбы с алкогольной зависимостью. Победив пагубную привычку, она посадила яблоню возле реабилитационного центра в знак своего обновления.

Ранее певица всегда говорила, что была влюблена только в двух мужчин. Теперь же знаменитость игриво ответила на вопрос о наличии возлюбленного фразой: «все может быть».