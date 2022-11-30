Певица МакSим отменила концерт из-за отсутствия пяти литров коньяка в гостинице

Несколько дней назад певица МакSим отказалась выходить на сцену в Вологде. Менеджер певицы сообщил, что у нее резко ухудшилось состояние здоровья, и медики запретили ей выступать. По его словам, они делали все возможное, чтобы привести девушку в чувство, но им все же пришлось сообщить уже собравшимся фанатам, что концерт отменяется.

У МакSим закружилась голова и поднялось давление. Она находилась на грани потери сознания. Близкие певицы сообщили, что она еще не до конца оправилась после тяжело перенесенного ковида. Девушке до сих пор приходится принимать множество препаратов, чтобы держаться на ногах. Однако некоторые фанаты заподозрили, что у артистки были другие причины, чтобы отменить выступление. Среди них – невыполненные требования организатором концертов.

Главный сплетник YouTube блогер Антон S на своем канале якобы рассекретил главную причину, почему МакSим решила не выходить на сцену в Вологде. Он сообщил, что в его распоряжении есть райдер певицы, в котором среди прочих требований есть одно очень интересное – в гостинице артистки должен всегда стоять пятилитровый элитный коньяк. Блогер подчеркнул, что МакSим заселилась в отель во время гастролей и не обнаружила выполненного требования, поэтому и решила «уйти в отказ».

Ранее певица поделилась новыми фотографиями со съемок юбилейного сезона шоу Первого канала «Голос. Дети». Наставничество в проекте станет дебютом на телевидении для артистки.