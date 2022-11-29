Без Нагиева и Билана: кто из звёзд появится в новом сезоне шоу «Голос»

9 декабря на «Первом» телеканале выйдет продолжение любимого шоу «Голос. Дети». Тем не менее в новом сезоне звёздный состав претерпел значительные изменения: в красном кресле мы не увидим ни Билана, ни Агутина. И ведущим телепроекта уже точно будет не Дмитрий Нагиев, который бессменно его вёл с самого первого выпуска «Голоса».

Стало известно, что в этом сезоне наставниками команд станут Баста, Егор Крид и дебютирующая Макsим. В своей социальной сети девушка прокомментировала участие в шоу. Так, певица редко появляется на телевидении, но ей очень нравится заниматься с детьми, поэтому ради «Голоса» артистка сделала исключение. «Это очень искренний проект, к тому же я окажусь в отличной компании», — заявила звезда.

На этом изменения в составе не закончились. Последние сезоны «Голоса» вели Нагиев и Муцениеце, и, если Агата остаётся на своём прежнем месте, то Дмитрию, взявшему творческую паузу, нашли альтернативу. Речь идёт про Яну Чурикову.

Таким образом, в начале декабря мы увидим совсем обновлённый коллектив телепроекта.

Ранее стало известно о том, что Нагиев задумался о смене профессии. Подробности читайте в этой статье.