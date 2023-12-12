Певица Люся Чеботина заявила, что недоброжелатели организовали травлю против нее

Певица Люся Чеботина пожаловалась на организованную против нее травлю. По словам артистки, последние полгода в Сети все чаще распространяются негативные слухи о ней.

«Монтируют фейковые видео с выступлений. Монтируют так, будто я пою под плюс… Только люди, которые это делают, словно не задумываются о том, что в этом мире всё возвращается», — приводит слова Чеботиной Газета.Ru.

Она предположила, что стала для кого-то «костью в горле» и призвала своих поклонников не верить сплетням в интернете. По мнению Люси, целью недоброжелателей является ее испорченная репутация, и на это не жалеют денег.

«Я люблю свое дело и люблю своего слушателя. И искренне надеюсь, и верю, что никто из «моих» этому не верит», — заявила Чеботина.

Ранее певица Люся Чеботина рассказала, что случилось с лицом 56-летнего Филиппа Киркорова, появившегося на светском мероприятии в маске. Исполнителя хита «Цвет настроения синий» заподозрили в новой пластике, однако артистка заявила, что причина в зубах.