Певица Люся Чеботина рассказала, что случилось с лицом 56-летнего Филиппа Киркорова, появившегося на светском мероприятии в маске. Исполнителя хита «Цвет настроения синий» заподозрили в новой пластике, однако артистка заявила, что причина в зубах.

«Вам, что, никогда не удаляли зубы? Это все фейк. Я не знаю, зачем писать то, чего нет на самом деле», - приводит слова Чеботиной StarHit.

Поводом для слухов стало появление Киркорова на VK Квартирнике в кольчуге и маске черного цвета.

«Когда я его увидела в таком виде, подумала: «Боже, это настолько жизнерадостный, здоровый человек, что случилось?». Он говорит: «Вот, стоматология…» — поделилась Чеботина.

Люся пожелала коллеге по сцене скорейшего выздоровления и подчеркнула, что Киркоров мог отказаться от посещения мероприятия, но он этого не сделал, несмотря на боль, и выглядел на сцене, как настоящий король.

Ранее Филипп Киркоров признался, что его дочь Алла-Виктория подверглась хейту в школе из-за пластических операций отца.