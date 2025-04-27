Певица Люся Чеботина задумалась о создании семьи в 28 лет

Певица Люся Чеботина в скором времени может сменить амплуа и стать заботливой мамой и любящей женой. После своего сольного концерта 28-летняя артистка призналась, что хотела бы уже обзавестись семьей, передает Telegram-канал Звездач.

По мнению исполнительницы, в ее возрасте уже пора задуматься о создании семьи. Чеботина смотрит на своих коллег по цеху, у которых замечательные мужья и дети, и хочет себе такого же счастья. Творчество, как считает Люся, не станеn помехой на пути к мечте, если есть сильные чувства.

«Мне не кажется, если девушка сильно любит творчество, своего мужа, детей — она найдет способ совместить. В дамах столько суперсилы заложено, которая способна перевернуть кардинально любое мировоззрение», — заявила Чеботина журналистам в свой день рождения.

Ранее сообщалось, что блогерша Ида Галич помирилась с певицей Люсей Чеботиной. Их примирению предшествовал конфликт на съемках, который произошел 2 года назад.