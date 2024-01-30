Певица Люся Чеботина впервые ответила на обвинения в проплаченной популярности

Певица Люся Чеботина впервые отреагировала на слухи о том, что ее популярность проплачена спонсорами. Артистка отметила, что ее слава – это только ее заслуга, и она никогда не жила за чей-то счет.

Молодая вокалистка на протяжении многих лет пыталась пробиться на эстраду, участвуя в различных музыкальных конкурсах, однако получилось у нее это только после выхода песни «Солнце Монако». Сейчас Люся считается одной из самых востребованных певиц в отечественном шоу-бизнесе, но до сих пор не утихают разговоры о том, как именно она добилась известности.

В личном блоге Чеботина вышла на связь с поклонниками и решила поставить точку в вопросе «содержанства». Она заявила, что никто и никогда ее не продвигал, все свои клипы она оплачивала сама. По ее признанию, ей действительно надоело слушать, что она якобы является чьим-то проектом, ведь это совершенно не так.

«Специально для думающих, что в меня вложили миллионы: музыку и тексты к своим песням я пишу сама. Продвижение клипов оплачивала и оплачиваю я. На содержании у парней и мужчин я тоже никогда не была. Я всегда жила за свой счет и продолжаю жить за свой счет!» - сообщила Люся.

Также певица опровергла то, что ее продвигало «Русское радио». Она заявила, что даже ее первую популярную песню «Солнце Монако» радиостанция до последнего не хотела «крутить», так как она была «не форматом».

Ранее Люся Чеботина призналась, что экономит на яйцах и обращает внимание на скидки в магазинах.