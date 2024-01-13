«Экономлю на яйцах»: Люся Чеботина сделала откровенное признание о своих доходах

Певица Люся Чеботина призналась, что соблюдает «классические» правила экономии и выразила недовольство резким ростом цен на куриные яйца.

«Короче, как и все, в эти дни экономлю на яйцах! Если речь про куриные. А на всех других экономить — грех!» — в шутливой форме заявила Чеботина порталу PROZvezd.

Она отметила, что всегда обращает внимание на товары по скидке и старается делать онлайн-заказы с бесплатной доставкой. Кроме того, Люся подчеркнула, что ходит в продуктовые магазины, которые не отличаются завышенным ценником.

«Вы, наверное, надумали себе, что мы, артисты, как-то так оторваны от жизни, что купаемся в золоте и бриллиантах и никакие житейские проблемы нас не касаются. Это не так!» - заверила звезда.

В подтверждение своих слов она рассказала, что перед праздниками зашла в магазин и была удивлена стоимостью самых дешевых куриных яиц категории С1.

Ранее мы писали, что Михаил Шуфутинский и Люся Чеботина оказались в числе пострадавших от «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой. Артисты исполнили на одном из праздничных концертов совместные с Филиппом Киркоровым песни и не появились на телеэкранах, так как их номера вырезали из новогоднего эфира.