Детей Филиппа Киркорова захейтили в школе из-за «искусственной» попы отца

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров воспитывает двух детей Аллу-Викторию и Мартина. Брат и сестра появились на свет благодаря суррогатной маме. Сейчас же наследникам не хватает настоящей матери, чтобы помочь перенести некоторые моменты из школьной жизни, например, как хейт. Алла-Виктория подверглась ему из-за пластических операций звездного отца.

Киркоров рассказал о проблемах своих детей на подкасте у блогера Эльдара Джарахова. По словам певца, брат и сестра растут без матери, поэтому им приходится непросто. В школе это вечно обсуждается, как и обсуждаются пластические операции артиста. Один раз Алла-Виктория задала вопрос отцу на эту тему, который очень его удивил.

«Например, дочка пришла недавно и спросила: «Папа, а правда, что тебя тетя потрогала за попу, а она оказалась искусственной?» — поделился Филипп.

Ранее Киркоров рассказал, почему возможен его уход с отечественной эстрады. По словам артиста, он очень устал от гастролей.