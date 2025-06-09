«Чего ожидать?»: Алексей Воробьев рассказал, что думает о Люсе Чеботиной в роли актрисы

Певец Алексей Воробьев рассказал о коллеге Люсе Чеботиной в роли актрисы. По его мнению, артистка гениальна и в кино будет блистать.

Воробьев посетил светскую премьеру фильма «Больше чем футбол» в кинотеатре «Октябрь». На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

«Когда человек настолько гениален, как Люся, пишет песни, выступает, поет божественно, чего от него ожидать?! Только то, что в кино он будет блистать», - высказался Воробьев.