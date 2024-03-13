«Я нахожусь в созерцательном состоянии»: Лолита Милявская рассказала о планах на будущее

«Отмененная» после скандальной «голой» вечеринки певица Лолита Милявская впервые за долгое время вновь появилась на публике. Она посетила пресс-завтрак телеканала МУЗ-ТВ, в ходе которого поделилась своими дальнейшими планами на жизнь и творчество.

На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

Отвечая на вопрос журналиста, Лолита призналась, что в конце декабря записала новую песню, а также намерена снять новое видео. Она честно призналась, что больше пока ничего глобального не планирует.

«Мои творческие неамбиции все равно зависят от вашего общего принятия в том числе и меня. Я нахожусь в созерцательном состоянии», - сказала Милявская.

Лолита также выразила сомнение, что вообще сможет выступить на премии МУЗ-ТВ в качестве певицы. С этим вопросом она обратилась к сидевшему рядом гендиректору телеканала Захару Бабину, однако конкретного ответа так и не получила.

В итоге Лолита пошутила, что ей очень понравилось стричь кусты на отдыхе, поэтому она задумалась о том, чтобы открыть еще одно ИП, ходить по коллегам и «чистить их участки».

«Премия МУЗ-ТВ» впервые после двухлетнего перерыва пройдет в московском спорткомплексе «ЦСКА Арена» 14 июня. Ведущими мероприятия стали Лолита Милявская, Клава Кока, Владимир Маркони и Лера Кудрявцева. Имя пятого ведущего в данный момент держится в секрете.

После оглашения списка ведущих шоу Лолита призналась, что боится новых жалоб. Она не исключила, что ее еще могут вычеркнуть из мероприятия.