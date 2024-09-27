Певица Любовь Успенская вспомнила о романе с бандитом в 90-е. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

Любовь Успенская рассказала, что просмотр сериала о 90-х натолкнул ее на воспоминания о том, как примерно в то же время она познакомилась с бандитом, добивавшимся ее руки и сердца.

По словам певицы, каждый раз при возникновении неизвестных вымогателей влиятельный мужчина спасал ее. Однако вскоре выяснилось, что на самом деле он сам подстраивал эти ситуации, чтобы казаться героем.

«Я сначала верила, что он помогает мне избавляться от этих негодяев. Когда я узнала, что это его сценарий… Он рассчитывал, что я испугаюсь и сдамся, но я такая женщина. Я могу сама кого угодно… Поэтому со мной лучше не связываться», — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что продюсер Дворцов рассказал о гонорарах Успенской от 4 млн рублей и ее райдере.