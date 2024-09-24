Гонорар от 4 млн, коньяк и ВИП-трансфер: раскрыт райдер певицы Любови Успенской

Продюсер Сергей Дворцов рассказал о гонорарах певицы Любови Успенской и ее райдере. По его словам, минимальный ценник на ее выступление — 4 млн рублей. А среди требований вода, зеркало, ВИП-трансфер и может быть коньяк. Об этом он сообщил порталу «Страсти».

Любовь Залмановна — звезда шансона, популярность которой с годами никуда не уходит. Она по-прежнему пользуется спросом и активно дает концерты. Дворцов подчеркнул, что заказывают ее в основном любители жанра, в котором она поет. И это весьма состоятельные люди.

«Ее очень любят влиятельные люди из разных структур, да и не только. В среднем ее гонорар за выступление от 4 млн рублей до 5 млн рублей. Если это не Москва, то прибавляется 500−700 тысяч рублей», — рассказал продюсер.

По словам Сергея Дворцова, в райдере Успенской нет каких-то странных позиций, все довольно обычно. Ей должны предоставлять негазированную и газированную воду, холодные и горячие закуски, зеркало, утюг и другие бытовые принадлежности.

«Возможно, у Любови Залмановны также есть в райдере алкоголь, она любит коньячок. Еще ВИП-трансфер. Это самолет повышенной комфортности, бизнес-класс, в поезде — люкс. Ничего такого сверхъестественного нет, потому что, как правило, у каждого артиста есть свои предпочтения по блюдам», — заявил Дворцов.

Ранее Любовь Успенская отреагировала на решение суда взыскать с Филиппа Киркорова 90 тысяч рублей.