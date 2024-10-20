«Хватит этого дешевого цирка»: Яна Поплавская резко высказалась о скандале с дочерью Любови Успенской

Недавно певица Любовь Успенская оказалась в центре внимания публики после того, как ее дочь Татьяна Плаксина внезапно пропала. Позднее выяснилось, что девушка находилась в Израиле и вернулась в Россию. Теперь звездная наследница сделала громкое заявление: она утверждает, что «сбежала» от «неадекватной, тиранической матери». Актриса Яна Поплавская не осталась в стороне от этой ситуации и высказалась о скандале в своем Telegram-канале.

По мнению актрисы, Любови Успенской не стоит «вываливать на публику» личное, поскольку ей есть, на чем заработать.

«Ну разберитесь вы тихо в своей семье со всем этим, зачем вываливать исподнее на публику? Ну есть у Любы концерты, есть телевидение, есть деньги. К чему этот низкосортный пиар с „похищением“ дочки, которая „на самом деле сбежала в Израиль“», — написала Яна Поплавская.

Звезда фильма «Про Красную Шапочку» заявила, что ей даже жаль девушку, которая находится под контролем знаменитой матери. Яна Поплавская призвала «оставить Татьяну Плаксину в покое», поскольку она «взрослый самостоятельный человек».

«У Успенской — синдром Мюнхгаузена и „вагонного попутчика“, когда человек вываливает все самое сокровенное случайным людям. Исповедование, точнее излияния в прессе, только усугубляет всю эту дичь. Любе — петь, Татьяне жить своей жизнью. Хватит этого дешевого цирка», — высказалась актриса.

Напомним, 2 октября в СМИ появилась информация об исчезновении Татьяны Плаксиной. Любовь Успенская и ее окружение связывали пропажу девушки с ее поездками в ДНР и ЛНР. По одной из версий, дочь певицы также могли заставить дать компрометирующее интервью против известной матери. 3 октября стало известно, что Татьяна Плаксина находится в Израиле, а 7 октября девушка вернулась в Москву. Позднее звездная наследница заявила, что пыталась скрыться от преследования матери, которая во всем ее контролировала и «никогда не отпускала от себя».

Ранее мы писали о том, что дочь Любови Успенской рассказала об отношениях с матерью.