Певица Любовь Успенская стала популярной у зумеров в соцсетях вслед за Кадышевой и Булановой

Певица Любовь Успенская не отстает от Надежды Кадышевой, Надежды Бабкиной и Татьяны Булановой и тоже завоевывает любовь молодых слушателей. Артистку начали восхвалять в соцсетях из-за ее «небесной сваги», то есть крутости и стиля.

В 2025 году многие звезды 90-х обрели вторую популярность благодаря зумерам. Молодежь скупает билеты на концерты Кадышевой и Булановой и распространяет видео с ними в соцсетях. А недавно юные пользователи открыли для себя Любовь Успенскую. Зумеров восхищает не столько творчество певицы, сколько ее поведение в обществе и уверенность в себе. У стиля Любови Успенской уже даже появилось свое название – «небесная свага». Оно возникло из-за самой артистки, которая использовала это словосочетание в одном из своих постов.

К слову, Любовь Успенская всегда старалась быть поближе к молодежи, поддерживать современных артистов. Она даже как-то делилась, что для нее унизительно получать пенсию, так как она не считает себя пожилой женщиной. Напомним, что ей 71 год.

Ранее Любовь Успенская дерзко ответила хейтерам за критику ее внешности.