«Вам ничего не останется!»: певица Любовь Успенская дерзко ответила хейтерам за критику ее внешности

Российская певица Любовь Успенская ответила хейтерам, критикующим ее за чрезмерные косметологические процедуры. В шоу «Вопрос ребром» популярная шансон-исполнительница заявила, что готова вколоть в себя весь ботокс.

Артистка, давно привыкшая к критике по поводу ее внешнего вида, многократно подчеркивала, что уважает пластическую хирургию и косметологию. Поэтому не стесняется и сама прибегать к уколам красоты.

Успенская призналась в преданности ботоксу. Также, по ее словам, трата денег на «дорогую косметику» является разумным вложением в себя. Кроме того, она назвала правильным выбором колоть вещество для сохранения молодости.

«Ребята, у меня для вас такая новость: вчера пришла в институт, весь ботокс заколола, вам ничего не останется!» — дерзко ответила исполнительница недоброжелателям.

Ранее певица Любовь Успенская рассказала, как оказалась в американской тюрьме, куда артистку отправили за вождение в нетрезвом виде.