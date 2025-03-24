Певица Любовь Успенская рассказала, как спасла из нищеты Теону Контридзе

Певица Любовь Успенская поделилась, что стала спасительницей для своей коллеги Теоны Контридзе. По словам «королевы шансона», на заре карьеры Теона жила в нищете, а артистка помогла ей выбраться из бедности.

Успенская считает, что протянула руку помощи многим начинающим вокалистам. Она отметила – если к ней хорошо относятся и не предают, она готова способствовать продвижению человека. В пример она привела Контридзе.

«Я ее пригласила к себе, когда она после родов оказалась в такой беде, в нищете. Три года у меня работала на разогреве. И посмотрите, кем она стала», - поделилась Любовь Залмановна в «ШБ-шоу».

К слову, не со всеми артистами в российском шоу-бизнесе Успенская может похвастаться хорошими отношениями. Например, с Филиппом Киркоровым она враждует уже долгое время. Исполнители даже перенесли свои разборки в суд. Напомним, что все началось с интервью, в котором певица назвала коллегу «женоненавистником».

Ранее суд отклонил апелляционную жалобу певца Филиппа Киркорова по иску Любови Успенской.