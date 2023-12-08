Любовь Успенская рассказала, зачем берет 33-летнюю дочь Татьяну на гастроли

Певица Любовь Успенская заявила, что видит свою дочь Татьяну Плаксину знаменитой, так как она умеет создавать ажиотаж вокруг своего имени. Как призналась 69-летняя артистка, теперь она всегда берет наследницу с собой на гастроли, чтобы она практиковалась быть звездой.

«Она должна практиковаться, быть звездой. Это ни один, и ни два, и не три месяца подготовки. Это серьезный подход и работа серьезная, у артиста уверенность должна быть – а это все сразу не дается. У Тани все это есть, но это все нужно собрать вместе», - сказала Успенская в беседе с Kp.ru.

Она также отметила, что в новогоднюю ночь планирует работать. При этом полночь Успенская рассчитывает встретить рядом с родными людьми, а уже потом готова отправиться выступать до утра.

Ранее мы писали, что 33-летняя Татьяна Плаксина изменила имя на западный манер. В документах она значится как Татьяна Лилиан Плаксин. Дочь Успенской носила фамилию и отчество отца – бизнесмена Александра Плаксина. Он был четвертым мужем матери. Супруги развелись в 2021 году после 34 лет брака.