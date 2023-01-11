Певица Любовь Успенская хотела быть похожей на Оксану Самойлову, а стала надувной куклой

Королева шансона Любовь Успенская продолжает экспериментировать со своим внешним видом и стилем. Многие поклонники считают, что 68-летней певице пора остановиться, пока она не стала надувной куклой. Один из ее недавних образов раскритиковали в Сети.

Знаменитость выступала на корпоративе в Сочи в очень экстравагантном наряде. Она вышла на сцену в колготках с обнаженными ягодицами! Зрители были в шоке от вида артистки.

Любовь Залмановна чувствовала себя прекрасно и изгибалась, демонстрируя эффектные части тела. Со стороны можно было оценить работу пластических хирургов. Сама исполнительница не скрывает, что обращалась к специалистам.

Каплю дегтя добавило то, что Успенская скопировала образ у других селебрити, которые намного моложе ее. Светские львицы уличили певицу в плагиате. Раньше в подобном эффектном наряде уже выходили в свет: телеведущая Настя Ивлеева, певица Maruv и Анна Калашников. Кроме того, в подобном образе сияла жена рэпера Джигана, Оксана Самойлова. Критики в соцсетях отметили, что у Любови Залмановны не получилось выиграть модную битву у молодых красавиц.