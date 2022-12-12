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13:03, 12 декабря 2022
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Опухшая после очередной пластики Успенская не может теперь открыть глаза

Опухшая после очередной пластики Успенская не может теперь открыть глаза

Уже несколько лет Любовь Успенская делает пластические операции, чтобы сохранить молодость. Как-то звездный хирург в программе ТВЦ «Хватит слухов!» заявлял, что внешность певицы сейчас – это полностью заслуга врачей, инъекций и подтяжек. Они сделали ее всю целиком и полностью, но Успенская не видит границ и уже не может остановиться.

На прошедшей церемонии премии «Золотой граммофон 2022», отгремевшей в Москве в эти выходные, Любовь Успенская появилась во всей красе. Для светского мероприятия она выбрала черное облегающее платье, которое дополнило колье с 74 бриллиантами. На минуточку, такое украшение обошлось артистке в 39 миллионов рублей. Причем купила она его себе сама.

Макияж певица в этот раз сделала тоже не яркий, а нюдовый, но даже он не смог скрыть заметных изъянов, появившихся после очередной пластики. Судя по всему, Успенская перед церемонией вновь посетила своего косметолога, который сделал ей несколько уколов красоты. Из-за этого лицо артистки было опухшим, и она даже еле открывала глаза. Поклонники отметили, что Любови пора завязывать с пластикой и омоложением, иначе это может привести к печальным последствиям.

Ранее стало известно, сколько стоит выступление Любови Успенской.

Источник фото:Александра Воротнева/ Starface.ru
Источник:starhit
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