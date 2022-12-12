Опухшая после очередной пластики Успенская не может теперь открыть глаза

Уже несколько лет Любовь Успенская делает пластические операции, чтобы сохранить молодость. Как-то звездный хирург в программе ТВЦ «Хватит слухов!» заявлял, что внешность певицы сейчас – это полностью заслуга врачей, инъекций и подтяжек. Они сделали ее всю целиком и полностью, но Успенская не видит границ и уже не может остановиться.

На прошедшей церемонии премии «Золотой граммофон 2022», отгремевшей в Москве в эти выходные, Любовь Успенская появилась во всей красе. Для светского мероприятия она выбрала черное облегающее платье, которое дополнило колье с 74 бриллиантами. На минуточку, такое украшение обошлось артистке в 39 миллионов рублей. Причем купила она его себе сама.

Макияж певица в этот раз сделала тоже не яркий, а нюдовый, но даже он не смог скрыть заметных изъянов, появившихся после очередной пластики. Судя по всему, Успенская перед церемонией вновь посетила своего косметолога, который сделал ей несколько уколов красоты. Из-за этого лицо артистки было опухшим, и она даже еле открывала глаза. Поклонники отметили, что Любови пора завязывать с пластикой и омоложением, иначе это может привести к печальным последствиям.

Ранее стало известно, сколько стоит выступление Любови Успенской.