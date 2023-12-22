Певица Лолита заявила, что покидает Россию

Декабрь выдался насыщенным месяцем для певицы Лолиты Милявской. У артистки очень загруженный график из-за большого количества концертов. Звезда уже планирует свой предстоящий отдых, который у нее наступит в январе.

В январе Лолита собирается поехать в Болгарию, чтобы навестить семью и привести себя в порядок.

«Мне необходимо 10 дней спа-процедур. После них я чувствую себя в полном порядке. А пока нужно работать — у меня даже мыслей других нет. Концерты и съемки почти каждый день», — цитирует артистку портал PROZVEZD.

60-летней звезде помогает справляться с чрезмерной нагрузкой спорт. Лолита регулярно ходит в бассейн. Певица старается даже плавать на гастролях. Артистка уверяет: без водных процедур, которые помогают укрепить позвоночник, выходить на сцену гораздо сложнее.

«Нужно ходить в бассейн, чтобы организм не дал сбой. Вы же не хотите видеть на сцене шаркающую старушку на каблучках? Мне и самой этого не хочется», — добавила она.

Усталость уже сказывается на голосе звезды. Она признается, что уже не может петь так, как раньше, поэтому отказывается от записи новых композиций.

Ранее Лолита рассказала о необычном заплыве в бассейне. Подробности читайте в этом материале.