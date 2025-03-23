Певица Лолита внезапно заговорила о своей смерти и дала распоряжение о похоронах

Певица Лолита Милявская неожиданно заговорила о смерти в ответ на слова недоброжелателей. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ артистка дала распоряжение о своих похоронах.

По словам Лолиты, она отказалась от престижного места на кладбище в Москве. Певица заявила, что не любит жить «в тесноте», поэтому нашла другое решение.

«Кладбища переполнены. Куда там уже. Я не люблю жить тесно. Там уже через голову все перехаживают друг другу. Люди государственной важности — они достойны захоронения и поклонения. Я себя к таким не отношу, поэтому я спокойно себя буду чувствовать развеянной в разных местах», — поделилась Лолита.

Артистка добавила, что в нынешнее время приличное место на кладбище стоит как квартира, поэтому она понимает тех, кто занимается решением этого вопроса.

Напомним, Лолита оказалась в центре скандала после участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой в 2023 году. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс из-за тематики и откровенных нарядов гостей. После скандала певицу перестали звать на телевидение, а ее концерты стали массово отменять по России. Сама артистка называет ситуацию с отменой концертов «организованной травлей» со стороны общественников, которых «не интересуют реальные проблемы».

Ранее сообщалось о том, что Лолита предложила Сергею Минаеву спеть на ее похоронах.