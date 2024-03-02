«Ее больше нет. Есть лишь белая тень»: Кушанашвили предрек конец карьеры отмененной Лолиты

Принявшая участие в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой певица Лолита столкнулась с отменой концертов и юбилейного тура. Журналист Отар Кушанашвили считает, что карьере артистки пришел конец.

Кушанашвили ранее заявлял, что Лолита страдает больше всех страдает после скандального мероприятия. Он уверен: карьера артистки находится под угрозой.

«Что будет дальше с Лолитой Милявской? А ничего не будет. Лолиты Милявской больше нет. Есть лишь бледная тень, которая вовремя не совершила маневр, как это сделал Филипп Киркоров», — заявил он в эфире YouTube-шоу «Каково?!».

Исполнительница не показывает подписчикам эмоции по поводу отмены концертов. Она говорит, что теперь наконец-то может заняться домашними делами, садом. Теперь певица привыкает быть домохозяйкой.

Телеведущий считает, что Лолита пускает пыль в глаза своими словами, а ее спокойствие — прикрытие того, что она считает жизнь проигранной.

Журналист недоумевает, почему за звезду никто не заступился. Но для шоу-бизнеса, где каждый думает только о себе, это в порядке вещей, считает он.

После участия в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой Лолита лишилась концертов и телевизионных эфиров. Недавно стало известно, что у нее сорвался и юбилейный тур по регионам России, который она планировала несколько месяцев. Однако сама певица не унывает. По ее словам, за годы в шоу-бизнесе она уже успела от него устать.

Ранее оставшаяся без работы певица Лолита озвучила размер своей пенсии.