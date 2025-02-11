Певица Лолита сняла юбку в знак протеста во время концерта в Красноярске

Певица Лолита удивила поклонников своим поступком на концерте в Красноярске. В знак протеста она прямо на сцене сняла с себя юбку, оставшись в блестящем облегающем комбинезоне. Об этом сообщает Пятый канал.

Тень «голой» вечеринки продолжает следовать за исполнительницей хита «На Титанике», что бы она ни делала. Из-за подпорченной репутации даже стал срываться ее гастрольный тур по городам России. Однако Лолита, несмотря на это, не собирается оставлять профессию и, более того, меняться. Это она дала понять на концерте в Красноярске.

Сначала к зрителям певица вышла в длинной черной юбке. Но потом неожиданно при всех сняла ее.

«Я одевалась, как социум требует в 61 год, чтобы ничего и нигде не видно было. Но я чувствую, что вы не на это пришли! Дорогая моя интеллигенция, хочу вам сказать, что каждый из вас к концу моего концерта хоть мысленно, но уйдет в моем комбинезоне», - заявила Лолита.

Напомним, что против концерта Лолиты в Красноярске выступала депутат Законодательного собрания Краснодарского края Елена Пензина. В ответ певица предложила Пензиной посетить ее шоу и разобраться «один на один».

Ранее Лолита ответила Отару Кушанашвили, обвинившему ее в предательстве.