«Ему кажется, что он — центр вселенной»: Лолита ответила Кушанашвили, обвинившему ее в предательстве

Певица Лолита Милявская ответила журналисту Отару Кушанашвили, который недавно обвинил ее в предательстве. Оказалось, что его очень задело безучастие подруги в трудный для него период. В прошлом году телеведущему диагностировали рак. Однако, по словам артистки, она долгое время об этом даже не знала.

Кушанашвили признавался, что очень ждал от Лолиты хотя бы слова поддержки, но даже их не получил. Он отмечал — певицу очень должны были задеть его слова о предательстве. Но, по большому счету, свою вину Милявская не почувствовала после его заявления.

По словам исполнительницы хита «На Титанике», она узнала о болезни журналиста совсем недавно. Так вышло, что Лолита не читала новости об Отаре, да и программу его не смотрит, где он раскрывает подробности лечения.

«О своих проблемах, которых много, говорю только с самыми близкими. Так человек устроен, иногда ему кажется, что он — центр вселенной и все должны знать, что у него происходит. Наверное, и я такая же. Но, когда у тебя есть ближний круг, который нуждается в твоем участии во всех смыслах, я выбираю только его. Есть ли тут на что обижаться? Дело личное», - заявила Лолита StarHit.

Ранее Лолита назвала причину срыва ее гастрольного тура.