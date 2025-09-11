Певица Лолита сняла с себя серьги и подарила Наташе Королевой

Певица Лолита сняла с себя серьги и подарила коллеге – Наташе Королевой. На украшении было изображение двуглавого орла.

Подробности сообщает издание «Абзац».

«Натусик, сними с меня. Я сразу тебе их передам», - сказала Лолита на открытии выставки дизайна.

Лолита считает, что «это по-русски» - снять и подарить, если хозяйке понравилось.

«Вот это широкая русская душа. И пусть она будет во всем», - произнесла исполнительница.

Лолита призвала российских производителей «не заводить русскую идею в тупик». Издание также отмечает, что Королева оценила подарок, но свои серьги в ответ не дарила.

