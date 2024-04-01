Певица Лолита призналась, что несколько лет находилась в подавленном состоянии. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале «Лера в Большом Городе».

Лолита Милявская пришла на концерт группы «Король и Шут», где побеседовала с Валерий Гай Германикой. Певица откровенно призналась, что длительное время находилась в творческом кризисе.

«Я два года не чувствовала ничего. То есть поняла, что иссякла. У меня совершенно случайно пришел вот этот поток творческий, какой угодно. Я думала, что все, что я сдохла. Меня нету. Я занимаюсь ремеслом и качественно это делаю. Но о том, что сейчас испытываю, скажу так — меня прет», — объяснила Лолита.

Певица добавила, что из-за возраста потеряла былое состояние голосовых связок, поэтому петь ей стало гораздо тяжелее.

«У меня изменение связок на почве климакса. Об этом никто не рассказывает. Ты просто теряешь связки, они гаснут-гаснут, как динамик. И ты вымученный — петь не можешь», — рассказала она.

Впрочем, Лолита отметила, что сейчас чувствует себя отлично и готова выступать на сцене.

Ранее мы писали о том, что Лолита пожаловалась на «копеечную» пенсию при многомиллионных налогах.