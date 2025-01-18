Певица Лолита показала мать и поздравила ее с 82-летием. Об этом стало известно из соцсетей.

Лолита запечатлела на видео маму, которой сегодня исполнилось 82 года. Певица заявила, что ее родственница выглядит моложе многих сверстниц.

«Тебе сегодня 82 года. Ты выглядишь лучше, чем любой, кого я знаю в 60. Мамочку с Днём Рождения! Конечно, есть проблемы со здоровьем. Но в этом суть моей мамы — борьба вопреки всему, за себя, за жизнь! Вот и тост созрел! За жизнь», — заявила она.