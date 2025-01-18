Лолита Милявская показала 26-летнюю дочь Еву, страдающую синдромом Аспергера

Певица Лолита Милявская поделилась редкими кадрами со своей 26-летней дочерью Евой, страдающей синдромом Аспергера.

Артистка опубликовала в своем блоге видеоролик, на котором запечатлена Ева в короткой белой шубе и черной шапке с большим помпоном. Звездная мать с дочерью сидели за столиком в уличном кафе и вели беседу за чашкой кофе.

В 2018 году наследница Лолиты поступила в Варшавский университет на филологический факультет, поэтому она увлеченно рассказывала певице про этимологию слов.

Лолита похвасталась, что благодаря дочери открыла для себя дивный мир фанфиков — фанатских текстов, вдохновленных героями известных произведений или реальными людьми.

«Смое главное не гуглить фанфики про себя… Может плохо кончиться», - пошутила Лолита.