НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 18 января 2025, 16:23
1 мин.

Лолита Милявская показала 26-летнюю дочь Еву, страдающую синдромом Аспергера

Лолита Милявская поделилась редкими кадрами со своей 26-летней дочерью Евой.
Лолита Милявская показала 26-летнюю дочь Еву, страдающую синдромом Аспергера

© Starface.ru

Певица Лолита Милявская поделилась редкими кадрами со своей 26-летней дочерью Евой, страдающей синдромом Аспергера.

Артистка опубликовала в своем блоге видеоролик, на котором запечатлена Ева в короткой белой шубе и черной шапке с большим помпоном. Звездная мать с дочерью сидели за столиком в уличном кафе и вели беседу за чашкой кофе.

В 2018 году наследница Лолиты поступила в Варшавский университет на филологический факультет, поэтому она увлеченно рассказывала певице про этимологию слов.

Лолита похвасталась, что благодаря дочери открыла для себя дивный мир фанфиков — фанатских текстов, вдохновленных героями известных произведений или реальными людьми.

«Смое главное не гуглить фанфики про себя… Может плохо кончиться», - пошутила Лолита.

Лолита Милявская показала 26-летнюю дочь Еву, страдающую синдромом Аспергера

© PrtScr видео Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, Ева родилась во время брака певицы с Александром Цекало, но он не является ее биологическим отцом. Девушка имеет расстройство аутистического спектра.

Ранее Лолита Милявская заявила, что ее выступления в России активно пытаются отменить разнообразные группы «общественников». Артистка считает, что стала жертвой целенаправленной атаки.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Лолита Милявская
новости шоу-бизнеса
соцсети