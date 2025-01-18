Лолита Милявская показала 26-летнюю дочь Еву, страдающую синдромом Аспергера
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Певица Лолита Милявская поделилась редкими кадрами со своей 26-летней дочерью Евой, страдающей синдромом Аспергера.
Артистка опубликовала в своем блоге видеоролик, на котором запечатлена Ева в короткой белой шубе и черной шапке с большим помпоном. Звездная мать с дочерью сидели за столиком в уличном кафе и вели беседу за чашкой кофе.
В 2018 году наследница Лолиты поступила в Варшавский университет на филологический факультет, поэтому она увлеченно рассказывала певице про этимологию слов.
Лолита похвасталась, что благодаря дочери открыла для себя дивный мир фанфиков — фанатских текстов, вдохновленных героями известных произведений или реальными людьми.
«Смое главное не гуглить фанфики про себя… Может плохо кончиться», - пошутила Лолита.
Напомним, Ева родилась во время брака певицы с Александром Цекало, но он не является ее биологическим отцом. Девушка имеет расстройство аутистического спектра.
Ранее Лолита Милявская заявила, что ее выступления в России активно пытаются отменить разнообразные группы «общественников». Артистка считает, что стала жертвой целенаправленной атаки.