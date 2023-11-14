60-летняя певица Лолита Милявская рассказала о сбывшемся предсказании астролога

Певица Лолита Милявская в день своего 60-летия откровенно рассказала о личной жизни. Она призналась, что уже полгода живет без партнера и испытывает настоящий кайф.

По словам Лолиты, сейчас место рядом с ней вакантно, но она не стремится к новым отношениям. Как призналась певица, она чувствует себя великолепно, занимается садоводством и одинокой себя не ощущает.

Кроме того, Лолита напомнила, что пять раз была замужем, но не поддерживает отношений ни с одним своим бывшим мужем. Она заверила, что нет настолько равного ей партнера, который бы мог устроить по всем параметрам, а желания к кому-либо приспосабливаться у артистки нет.

«Мне астролог сказала: «Для тебя нет пары. Ты мужчин можешь менять до бесконечности, но ничем это не закончится». И тут я смирилась окончательно», - заявила Лолита в шоу Аллы Шишкиной на YouTube.

Лолита Милявская стала известной благодаря участию в кабаре-дуэте «Академия» с Александром Цекало. Супруги выступали вместе около десяти лет. Уже 23 года Лолита выступает сольно. На счету артистки несколько ролей в кино, театральных постановках, мюзиклах.

Ранее Лолита Милявская перепела свой хит «На Титанике» с рэп-исполнительницей Дарьей Затеевой, известной под псевдонимом INSTASAMKA. Песне, полюбившейся слушателям, уже более пяти лет, поэтому Лолита решила внести в нее современное звучание. В новой версии хита INSTASAMKA зачитала куплет и исполнила часть припева. При этом в некоторых строчках композиции рэперша изменила слова.