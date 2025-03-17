Певица Лолита Милявская сменила имидж после массовой отмены концертов

Певица Лолита Милявская решилась на перемены во внешности после массовой отмены концертов в России. В своем Telegram-канале артистка поделилась кадрами из салона красоты и продемонстрировала свою новую прическу.

Недавно Лолита вернулась из Болгарии, куда летала поздравить мать и 26-летнюю дочь Еву с 8 Марта. Теперь певица отправилась в Санкт-Петербург, где посетила салон красоты своего близкого друга, стилиста Алексе Осипчука. Артистка сделала новую стрижку и показала результат преображения на видео в личном блоге.

«Вот такая я стала старушка-панкушка», — пошутила Лолита.

Напомним, знаменитость оказалась о центре скандала после участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой в 2023 году. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс из-за тематики и откровенных нарядов гостей. После скандала Лолиту перестали звать на телевидение, а ее концерты стали массово отменять по России. Сама артистка называет ситуацию с отменой концертов «организованной травлей» со стороны общественников, которых «не интересуют реальные проблемы».

Ранее сообщалось о том, что Яна Поплавская резко высказалась о Лолите после скандала с «голой» вечеринкой. Актриса отметила, что певица выходит на публику в непотребном виде.