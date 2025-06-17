Певица Лолита Милявская поддержала идею создать фонд имени Паши Техника. Об этом сообщает «Абзац».

В России планируют создать фонд имени Паши Техника для помощи зависимым людям. Лолита считает, что это правильное решение. По мнению артистки, судьба рэпера будет напомнить, к чему может привести употребление наркотиков.

«Это словно напоминание, что конец может быть только один и весьма неприятный, как для наркозависимых, так и для их близких родственников. Каждое упоминание Паши Техника означает, что если ты вовремя не остановишься, то случится трагедия», — высказалась знаменитость.

Также она согласна с тем, что фонд будет назван в честь артиста, а не врача, который «изобрел вакцину против привыкания к вредным препаратам». По ее мнению, публика несильно интересуется судьбами ученых.

«Здесь вы мне новость озвучили, и у меня уже жуть по коже разлилась. Поэтому я считаю, что это абсолютно грамотное решение», — резюмировала Лолита.

Ранее Ева Карицкая сообщила, что рэпер Паша Техник умер из-за поддельных препаратов. Подробности читайте в этой новости.