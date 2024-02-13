Певица Лолита лишилась всего юбилейного тура по России

Весь юбилейный тур певицы Лолиты Милявской отменен. В скором времени будет объявлено о невозможности проведения выступлений артистки в городах, в которых до сих пор не вернули билеты. И все это из-за участия вокалистки в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой в декабре. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Начиная с прошлого года, исполнительница хита «На Титанике» готовилась в большому юбилейному туру. Она собиралась посетить регионы России и показать своим поклонникам яркое шоу. Однако одна за другой площадки стали отказываться от приезда Лолиты из-за ее подпорченной репутации.

Общественники на протяжении почти двух месяцев добивались того, чтобы Милявская осталась без работы. Активнее всех выступали участники движения «Зов народа». И им удалось добиться своей цели. Известно, что концерты певицы сорвались в Екатеринбурге, Перми, Новосибирске, Омске, Кургане и Подмосковье. В ближайшее время, по данным источника, выступления отменят и в Челябинске, Красноярске и Иркутске.

Отметим, что Лолита признавалась, что отсутствие работы на сцене ее совершенно не волнует. По ее словам, она уже устала от шоу-бизнеса за годы в нем.

Ранее продюсер Павел Рудченко заявил о возможном окончании карьеры Лолиты.