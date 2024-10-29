Певица Лобода выгнала с концерта зрительницу за отказ поддержать Украину

Концерт певицы Светланы Лободы в Ереване закончился скандалом. Артистка выгнала одну из зрительниц, так как она отказалась публично высказываться против России. Видео опубликовал Telegram-канал «НЕОПРА, БЛИН!».

После начала СВО исполнительница хита «Суперзвезда» отказалась приезжать в Россию ради концертов и начала строить карьеру практически заново за границей. Она ездит по Европе и выступает в небольших залах для русскоговорящих поклонников. Однако не все они разделяют ее политическую позицию.

На одном из последних концертов в Ереване Лобода пригласила на сцену фанатку и попросила ее при всех поддержать Украину. Однако женщина отказалась. Тогда Светлана попросила ее уйти из зала.

«Я вас отпускаю и больше говорить с вами не хочу. Если вы пришли ко мне на концерт, вы обязаны поддерживать мою позицию», - заявил Лобода со сцены.

К слову, многие в зале поддержали женщину, отказавшуюся высказываться негативно в России. Зрители кричали, чтобы она не поддавалась на провокации.

Ранее Светлана Лобода не смогла продать большое количество билетов на концерт на Кипре.