Певица Лика Стар со слезами рассказала о разлуке с детьми

Певица Лика Стар расплакалась из-за разлуки с детьми, которые остались в Италии. Звезда не смогла сдержать эмоции в студии шоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой. Об этом сообщается в анонсе программы на НТВ.

Поклонники несколько лет ничего не слышали о популярной исполнительнице, но она решила триумфально вернуться на российскую сцену. Сначала был проект «Суперстар!», а теперь откровенное интервью.

51-летняя Лика рассказала об отношениях, браке с итальянцем и разлуке с детьми. Она объяснила, почему решила вернуться в Россию. Когда речь зашла о наследниках, то женщина не сдержала слез.

«Я аж расплакалась. Доченька — это моя любовь», – призналась артистка.

Напомним, что у певицы трое детей. Она родила сына Артемия от Алексея Мамонтова. После она встретила итальянца по имени Анджело Сеччи. Ради него звезда улетела в другую страну и родила двух детей – дочь с необычным именем Аллегра и сына Марка.

После анонса программы некоторые СМИ писали о том, что Лика развелась с мужем, но она поспешила опровергнуть эти слухи в соцсетях. Певица выступила с официальным заявлением.

«Я, Павлова Лика Олеговна, творческий псевдоним Лика Стар, заявляют о том, что нахожусь в официальном браке с Анджело Сеччи с 2003 года. Все те, кто распространяют заведомо ложную информацию о том, что я разведена и сбежала от мужа, будут привлечены к ответственности», — написала звезда.

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