Певица Лена Катина снялась с 10-летним первенцем от словенского музыканта

Экс-солистка группы «Тату» Лена Катина снялась со старшим сыном Александром, которому исполнилось 10 лет. Певица родила первенца от словенского рок-музыканта Сашо Кузмановича. Она опубликовала трогательное поздравление в соцсетях.

«Ровно 10 лет назад, в 9:24 утра родился мой сын Саша. Подумать только... 10 лет. Даже не верится! И с этого момента моя жизнь разделилась на «до» и «после». Санечек, будь здоровым и счастливым. Пусть все получается», – написала звезда.

Лена пожелала мальчику найти свое предназначение в жизни и отметила его талант, ум и доброту. Она назвала Александра потрясающим старшим братом и заявила, что счастлива быть его мамой.

Напомним, что Катина рассталась с отцом ребенка, словенским музыкантом Сашо Кузмановичем, в 2019 году, но всегда поддерживала их общение.

Сейчас певица замужем за предпринимателем Дмитрием Спиридоновым. Их скромная свадьба состоялась в июне 2022 года – пара расписалась в МФЦ, а затем отпраздновала событие в узком кругу. В ноябре 2022 года Катина сообщила о беременности, а 11 июля 2023 года родила второго сына – Демьяна.

Ранее мы писали о том, что Лена Катина столкнулась с проблемами со здоровьем из-за группы «Тату».