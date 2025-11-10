Лариса Долина не пришла в суд Балашихи на закрытое заседание по делу о квартире

Певица Лариса Долина не пришла в суд Балашихи на заседание по делу о махинациях при продаже квартиры в Хамовниках. Это уже пятая попытка разобраться в уголовном деле – ранее суд четыре раза откладывал рассмотрение из-за неявки участников.

Как сообщает mk.ru, заседание проходило в закрытом режиме, представителей прессы отстранили от процесса. Такую меру приняли для обеспечения безопасности участников дела.

Среди подсудимых – четыре человека, но никто не признал вину.

Как следует из материалов дела, певицу ввели в заблуждение – она была уверена, что участвует в операции правоохранительных органов по поимке преступников. Утверждается, что артистка не планировала продавать жилье.

Впоследствии сделку признали недействительной, квартиру возвратили певице. Теперь покупательница недвижимости Полина Лурье пытается оспорить передачу жилья владелице.

Ранее сообщалось, что в ходе расследования уголовного дела певице и ее представителю поступали угрозы расправой. От Долиной требовали забрать заявление, но артистка не пошла на уступки.