Певица Лариса Долина прокомментировала похудение с помощью популярного препарата

Певица Лариса Долина заявила, что ее похудение не связано с препаратами. Она высказалась о том, что в последнее время звезды шоу-бизнеса обращаются к лекарствам, которые называют опасными. Что думает по этому поводу звезда, поинтересовался корреспондент «7Дней.ru».

Поклонники отмечают, что Долина выглядит просто шикарно. Она стала еще худее и выбирает облегающие наряды. Некоторые предполагают, что артистка может применять препараты для похудения, которые могут быть опасны для здоровья без назначения врача.

На премии RU.TV исполнительница хита «Погода в доме» появилась рядом с молодым коллегой – Иваном Чебановым, участником шоу «Голос» и «Фантастика». Певица хорошо смотрелась рядом с ним, словно еще больше похудела.

Когда Долину спросили, знает ли она что-то про популярный препарат, то женщина замялась. Она не сразу поняла, о чем идет речь. А после раскрыла свой секрет идеальной внешности.

«Понятие не имеют, что это такое... Я не пью препараты для того, чтобы худеть. Худеть надо естественно! Просто закрыть холодильник надо — и все!» – заявила звезда.

Ранее мы писали о том, что певец Николай Басков появился на премии с кольцом на безымянном пальце. В последнее время он постоянно выходит в свет с этим украшением и провоцирует слухи о свадьбе. Журналист прямо спросил у «натурального блондина», откуда это кольцо и что оно означает.