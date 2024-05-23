Певец Николай Басков смутился и растерялся из-за вопроса про обручальное кольцо

Певец Николай Басков отказался комментировать то, что уже давно появляется на публике с кольцом, похожим на обручальное. Как сообщает сайт «7Дней.ru», когда у него спросили про украшение, он смутился и растерялся.

О личной жизни «натуральный блондин» уже давно предпочитает не говорить, поэтому неизвестно, встречается он с кем-то или нет. Однако в 2024 году поклонники и журналисты стали все чаще замечать на безымянном пальце артиста кольцо. И из-за этого появились слухи о тайной помолвке и даже свадьбе Николая.

На прошедшей в Москве премии RU TV представители СМИ попытались выяснить, откуда у Баскова появилось украшение. Но этот вопрос заставил певца засмущаться. Он не нашел, что ответить, и просто решил никак не комментировать это.

Отметим, что в последнее время Николай Басков все реже выходит в свет. А если и появляется на мероприятиях, то красных дорожек и общения с прессой избегает. Поэтому версий, какая женщина смогла покорить артиста, у фанатов и журналистов практически нет. В прошлом году ходили слухи, что он закрутил роман с молодой блогершей Виолеттой Чиковани, но их взаимоотношения оказались лишь пиаром.

Ранее Николай Басков рассказал о женщине своей мечты.