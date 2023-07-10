Певица Лариса Долина назвала скандалы с 11-летней внучкой на шоу серьезным испытанием

На днях состоялся финал шоу «Две звезды. Отцы и дети», участие в котором принимали Лариса Долина и ее 11-летняя внучка. На протяжении всего проекта звездное семейство неоднократно сталкивалось с критикой в свой адрес. Многие члены жюри считали, что им не хватает мастерства для исполнения композиций. После завершения проекта артистка впервые решила прокомментировать ситуацию.

По словам Долиной, для ее внучки эта передача стала серьезным испытанием. Несмотря на критику, звездная бабушка убеждена: наследница прекрасно справилась с поставленной задачей. Знаменитость считает, что девочка унаследовала от нее «не только способности к пению, но и бойцовские качества».

Также артистка заявила: для внучки участие осложнилось тем, что ей было необходимо выучить много новых песен.

«Это был непростой период. Мы очень волновались», — цитирует The Voice высказывание Долиной.

К слову, сама 11-летняя наследница певицы считает, что благодаря этому проекту она приобрела ценный опыт.

Ранее мы писали о том, что дочь и внучка певицы Ларисы Долиной решили от нее съехать из-за нехватки места в квартире. Подробности смотрите в этой статье.